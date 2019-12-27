Генпрокуратура не стала утверждать обвинение по делу сестер Хачатурян.

По сведениям Ъ, дело вернули в СК из-за допущенных нарушений, каких , не уточняется. Следователи СК уже обжаловали возврат дела у генпрокурора Юрия Чайки. Его позиция по этому вопросу еще неизвестна. Сестры Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года по обвинению в убийстве своего отца. Сами обвиняемые утверждают. Что он систематически избивал их и насиловал. Сначала сестер содержали в СИЗО, но в сентябре перевели под домашний арест.