В ФБК и студию «Навальный LIFE» накануне с обыском нагрянул спецназ ФССП.

Обыск был связан с уголовным делом об отказе удалить из интернета фильм ФБК «Он вам не Димон». В ходе обыска изъяты ноутбуки, серверы, коммутаторы и аппаратура для видеосъемки. Адвокатов в офис ФБК во время обысков не пускали. Но Григорию Червонному, сотрудничающему с правозащитной группой «Агора», удалось туда попасть под видом спецназовца. Для этого он надел черную маску. Впрочем, после того, как адвокат раскрыл себя, силовики его выгнали.
2019-12-27T02:11:00+03:00
2019-12-27T03:04:53+03:00
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02:11, 27 декабря 2019
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