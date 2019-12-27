В ФБК и студию «Навальный LIFE» накануне с обыском нагрянул спецназ ФССП.

Обыск был связан с уголовным делом об отказе удалить из интернета фильм ФБК «Он вам не Димон». В ходе обыска изъяты ноутбуки, серверы, коммутаторы и аппаратура для видеосъемки. Адвокатов в офис ФБК во время обысков не пускали. Но Григорию Червонному, сотрудничающему с правозащитной группой «Агора», удалось туда попасть под видом спецназовца. Для этого он надел черную маску. Впрочем, после того, как адвокат раскрыл себя, силовики его выгнали.