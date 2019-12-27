В Рио-де-Жанейро подожгли офис создателей фильма об Иисусе — гее.

Как передает «Би-би-си», ответственность за нападение взяла на себя праворадикальная религиозная группировка. Незадолго до этого более 2 млн. чел подписали петицию с требованием удалить фильм, снятый для Netflix. 46-минутная комедия под названием «Первое искушение Христа» вышла в начале декабря.