В Рио-де-Жанейро подожгли офис создателей фильма об Иисусе — гее.

Как передает «Би-би-си», ответственность за нападение взяла на себя праворадикальная религиозная группировка. Незадолго до этого более 2 млн. чел подписали петицию с требованием удалить фильм, снятый для Netflix. 46-минутная комедия под названием «Первое искушение Христа» вышла в начале декабря.
2019-12-27T02:10:00+03:00
2019-12-27T02:11:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561285-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..