Китайская Alibaba стала в 2019 году самой дорогой публичной компанией в Азии.

Это произошло впервые с момента выхода холдинга на биржу в 2014 году. По данным Nikkei, за год капитализация Alibaba на бирже в Нью-Йорке выросла на 60%. По данным на 26 декабря рыночная стоимость компании составляет 574 миллиарда долларов. Среди всех публичных компаний в мире Alibaba по рыночной стоимости занимает седьмое место.