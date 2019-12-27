Китайская Alibaba стала в 2019 году самой дорогой публичной компанией в Азии.

Это произошло впервые с момента выхода холдинга на биржу в 2014 году. По данным Nikkei, за год капитализация Alibaba на бирже в Нью-Йорке выросла на 60%. По данным на 26 декабря рыночная стоимость компании составляет 574 миллиарда долларов. Среди всех публичных компаний в мире Alibaba по рыночной стоимости занимает седьмое место.
2019-12-27T02:09:00+03:00
2019-12-27T02:10:24+03:00
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02:09, 27 декабря 2019
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