Переходный период в 11 месяцев, отведенный Лондону на Brexit, возможно придется продлить.

Такое мнение газете «Эко» высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призналась, что обеспокоена тем, насколько мало осталось времени на переговоры. Brexit состоится 31 января, а переходный период продлится до конца 2020 г.
2019-12-27T02:07:00+03:00
2019-12-27T02:08:23+03:00
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02:07, 27 декабря 2019
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