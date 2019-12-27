Биньямин Нетаньяху сохранит пост председателя партии «Ликуд».

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков на выборах лидера партии. За премьер-министра отдали голоса более 71% его однопартийцев. Соперник премьера, Гидеон Саар, получает менее 29%. Если эти результаты подтвердятся официально, именно Нетаньяху поведёт «Ликуд» на следующие парламентские выборы и, в случае победы на них, сможет и дальше остаться во главе правительства.
2019-12-27T02:06:00+03:00
2019-12-27T02:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 27 декабря 2019
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