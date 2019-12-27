Биньямин Нетаньяху сохранит пост председателя партии «Ликуд».

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков на выборах лидера партии. За премьер-министра отдали голоса более 71% его однопартийцев. Соперник премьера, Гидеон Саар, получает менее 29%. Если эти результаты подтвердятся официально, именно Нетаньяху поведёт «Ликуд» на следующие парламентские выборы и, в случае победы на них, сможет и дальше остаться во главе правительства.