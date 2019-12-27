Черногорию охватили массовые акции протеста.

Они связаны с намерением властей провести через Скупщину законопроект о свободе вероисповедания. Сербская православная церковь опасается, что в случае принятия этого закона ее собственность и религиозные святыни будут переданы не признанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Оппозиция призвала своих сторонников выходить на улицы и перекрывать трассы. Ранее полиция Черногории блокировала правительственный квартал столицы, чтобы не допустить манифестантов к зданию парламента. Лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич утверждает, что протестующие заблокировали большинство городов страны. Между тем, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке монополизировать религию в стране и пообещал добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.