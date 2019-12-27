Черногорию охватили массовые акции протеста.

Они связаны с намерением властей провести через Скупщину законопроект о свободе вероисповедания. Сербская православная церковь опасается, что в случае принятия этого закона ее собственность и религиозные святыни будут переданы не признанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Оппозиция призвала своих сторонников выходить на улицы и перекрывать трассы. Ранее полиция Черногории блокировала правительственный квартал столицы, чтобы не допустить манифестантов к зданию парламента. Лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич утверждает, что протестующие заблокировали большинство городов страны. Между тем, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке монополизировать религию в стране и пообещал добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.
2019-12-27T02:04:00+03:00
2019-12-27T02:05:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561275-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..