МИД Грузии уточняет гражданство и личности погибших и пострадавших в ДТП в Липецкой обл.

Накануне пассажирский автобус Москва-Тбилиси с грузинскими номерами перевернулся на трассе «Дон». Погибли два человека, 15 пострадали. Как передает ИФ, привлечена секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Задействована горячая линия. Для перевозки пассажиров к месту ДТП из Грузии направлены два автобуса.