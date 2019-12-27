Ливия попросила Турцию о военной помощи.

Как заявил глава МВД правительства национального согласия, без содействия Анкары Ливии будет трудно противостоять наемникам мятежного генерала Халифы Хафтара, в том числе, бойцам ЧВК Вагнера. Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.
2019-12-27T01:11:00+03:00
2019-12-27T01:12:14+03:00
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01:11, 27 декабря 2019
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