Ливия попросила Турцию о военной помощи.

Как заявил глава МВД правительства национального согласия, без содействия Анкары Ливии будет трудно противостоять наемникам мятежного генерала Халифы Хафтара, в том числе, бойцам ЧВК Вагнера. Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.