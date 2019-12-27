Профильный комитет Скупщины Черногории отклонил поправки к законопроекту о свободе вероисповедания.

Они были предложены Сербской православной церковью и черногорской оппозицией. Полиция Черногории блокировала правительственный квартал в столице, чтобы не допустить акции протеста верующих у здания парламента. Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и пообещал добиться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабмин Черногории пытается провести через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» в стране. Между тем, многотысячная колонна протестующих во главе с епископами Сербской православной церкви отслужила молебен прямо на улице. Лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич призвал своих сторонников выходить на улицы и блокировать трассы.
2019-12-27T01:09:00+03:00
2019-12-27T01:10:48+03:00
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01:09, 27 декабря 2019
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