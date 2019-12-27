Катерина Тихонова и Ксения Шойгу вошли в правительственный совет по физкультуре и спорту.

Как отмечает ВВС, предполагаемая дочь Путина, глава фонда «Иннопрактика» занимается акробатическим рок-н-роллом, а младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу руководит проектом «Лига героев» — организатором массовых любительских спортивных мероприятий. Всего в совете 28 человек. Его возглавляет вице-премьер Ольга Голодец.
2019-12-27T01:08:00+03:00
2019-12-27T01:09:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 27 декабря 2019
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