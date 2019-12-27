Катерина Тихонова и Ксения Шойгу вошли в правительственный совет по физкультуре и спорту.

Как отмечает ВВС, предполагаемая дочь Путина, глава фонда «Иннопрактика» занимается акробатическим рок-н-роллом, а младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу руководит проектом «Лига героев» — организатором массовых любительских спортивных мероприятий. Всего в совете 28 человек. Его возглавляет вице-премьер Ольга Голодец.