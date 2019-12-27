В Липецкой области на трассе Дон опрокинулся рейсовый автобус. Москва — Тбилиси.

Как передает ТАСС, погибли два человека. 15 пассажиров получили травмы. Всего в автобусе с грузинскими номерами было 17 человек По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
2019-12-27T01:07:00+03:00
2019-12-27T01:08:22+03:00
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01:07, 27 декабря 2019
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