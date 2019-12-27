Дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области передано в центральный аппарат СК.

В машине Николая Фролова накануне утром сработало взрывное устройство. Чиновника госпитализировали, после операции его перевели в отделение реанимации, угрозы жизни нет. Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля прошлого года.
2019-12-27T01:06:00+03:00
2019-12-27T01:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561263-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 27 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..