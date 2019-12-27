В ходе обыска в ФБК изъято 17 ноутбуков, все серверы, коммутаторы и камеры.

Об этом в ФБ рассказал сотрудник ФБК Леонид Волков. По его словам, обыск был связан с нежеланием Фонда удалять из интернета фильм «Он вам не Димон». Между тем, сотрудник спецназа Федеральной службы судебных приставов оставил в офисе после обыска рисунок-поздравление с Новым годом. Волков выставил его на аукцион, деньги от которого, по его словам, пойдут на восстановление изъятой техники.
2019-12-27T01:05:00+03:00
2019-12-27T01:05:55+03:00
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01:05, 27 декабря 2019
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