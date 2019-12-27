В ходе обыска в ФБК изъято 17 ноутбуков, все серверы, коммутаторы и камеры.

Об этом в ФБ рассказал сотрудник ФБК Леонид Волков. По его словам, обыск был связан с нежеланием Фонда удалять из интернета фильм «Он вам не Димон». Между тем, сотрудник спецназа Федеральной службы судебных приставов оставил в офисе после обыска рисунок-поздравление с Новым годом. Волков выставил его на аукцион, деньги от которого, по его словам, пойдут на восстановление изъятой техники.