Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную поддержку у Турции

Речь идет о всех видах — воздушную, морскую, наземную, сообщает «Рейтер». Переговоры с Анкарой ведет Триполи. На подступах к городу ведет бои армия фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее он встречался с российскими официальными лицами.