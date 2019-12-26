Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную поддержку у Турции

Речь идет о всех видах — воздушную, морскую, наземную, сообщает «Рейтер». Переговоры с Анкарой ведет Триполи. На подступах к городу ведет бои армия фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее он встречался с российскими официальными лицами.
2019-12-26T23:59:00+03:00
2019-12-27T00:06:11+03:00
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23:59, 26 декабря 2019
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