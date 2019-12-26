Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения

Их проведут на фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

Учения под названием «Пояс морской безопасности» пройдут в северной части акватории Индийского океана и Оманском заливе. Основная цель совместных манёвров России, Ирана и Китая борьба с террористами и пиратами, осенью об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Тегеране уверяют, что учения направлены на поддержку мира и стабильности. Они продлятся 4 дня. Со стороны России, предположительно, будет участвовать, в том числе, сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», который с несколькими боевыми судами после участия в российско-индийских учениях неделю назад взял курс к берегам Ирана, сообщает агентство ТАСС. США обеспокоены учениями. Поскольку у Вашингтона последнее время напряжённые отношения с Тегераном. Кроме того Оманский залив соединяется с Ормузским проливом, через него проходит крупнейший морской мировой трафик нефти. Пролив связан с Персидским заливом, где действует группировка военно-морских сил США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

Совместные учения России, Китая и Ирана проводятся на законных основаниях, открыто и легально, заявила представитель МИДа Мария Захарова.