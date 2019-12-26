«Нафтогаз» и «Газпром» сегодня могут подписать договор о транзите газа

Переговоры по поводу документа стороны начали накануне.

О том, что переговоры по газу вышли на финальную стадию, сообщил на этой неделе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, обе стороны подготовили свои проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Накануне «Газпром» и «Нафтогаз» должны были приступить к работе над общим вариантом, написал Витренко на своей странице в фейсбуке. Завершить процесс согласования и подписать документ он надеется сегодня. При этом не исключено, что при необходимости работа будет продолжена и на выходных. О том, что финальный вариант договора подпишут ближе к концу недели, рассказал также глава российского Минэнерго Александр Новак в беседе с РБК.

Ранее по итогам заседаний трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря. К этому времени российская компания должна выплатить почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Новое соглашение о транзите газа должно быть заключено на пять лет. Общий объем поставок топлива через территорию Украины составит 225 миллиардов кубометров.