Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова выйти на бой

«Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!» — сказал в видеообращении в инстаграмме спортсмен, ранее осужденный по обвинению в изнасиловании, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Главу Чечни Александр Емельяненко назвал дорогим другом, передает «Интерфакс». Ранее Рамзан Кадыров в своем аккаунте в инстаграме разместил пост, в котором вызвал Емельяненко на поединок.
2019-12-26T22:59:00+03:00
2019-12-26T23:02:35+03:00
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22:59, 26 декабря 2019
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