Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова выйти на бой

«Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!» — сказал в видеообращении в инстаграмме спортсмен, ранее осужденный по обвинению в изнасиловании, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков. Главу Чечни Александр Емельяненко назвал дорогим другом, передает «Интерфакс». Ранее Рамзан Кадыров в своем аккаунте в инстаграме разместил пост, в котором вызвал Емельяненко на поединок.