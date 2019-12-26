В Черногории протестующие заблокировали въезды в ряд городов и перекрыли трассу в аэропорт

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и организаторов акций из оппозиционного «Демократического фронта». Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Предложен законопроект, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.
2019-12-26T22:59:00+03:00
2019-12-26T23:02:02+03:00
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22:59, 26 декабря 2019
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