В Черногории протестующие заблокировали въезды в ряд городов и перекрыли трассу в аэропорт

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и организаторов акций из оппозиционного «Демократического фронта». Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Предложен законопроект, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.