Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку-2», — пообещали в МИДе

Официальный представитель ведомства Мария Захарова не стала называть конкретные шаги. По ее словам, введение ограничительных мер со стороны Вашингтона против строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря противоречит нормам международного права и свободной конкуренции, — передает ТАСС.