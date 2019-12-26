Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание пройдет в театре «Современник» 29 декабря, сообщили в его пресс-службе. Галина Волчек возглавляла «Современник» 30 лет. Артисты называли ее мамой и теперь осиротели, говорится на сайте театра. Соболезнования выразили многие известные актеры и режиссеры, а также власти Москвы и в правительстве.
2019-12-26T22:59:00+03:00
2019-12-26T23:00:54+03:00
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22:59, 26 декабря 2019
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