Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание пройдет в театре «Современник» 29 декабря, сообщили в его пресс-службе. Галина Волчек возглавляла «Современник» 30 лет. Артисты называли ее мамой и теперь осиротели, говорится на сайте театра. Соболезнования выразили многие известные актеры и режиссеры, а также власти Москвы и в правительстве.