ФБК утверждает, что руководство ВТБ контролирует самолеты, которые были похищены у госбанка

Именно этими бизнес-джетами летали супруга премьер-министра Светлана Медведева, близкая к главе ВТБ телеведущая Наиля Аскер-Заде и патриарх Кирилл, уверен политик и основатель ФБК Алексей Навальный. Ранее в компании «ВТБ Лизинг» заявили, что не имеют отношения к самолетам, которые фигурируют в расследованиях.