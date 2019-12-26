ФБК утверждает, что руководство ВТБ контролирует самолеты, которые были похищены у госбанка

Именно этими бизнес-джетами летали супруга премьер-министра Светлана Медведева, близкая к главе ВТБ телеведущая Наиля Аскер-Заде и патриарх Кирилл, уверен политик и основатель ФБК Алексей Навальный. Ранее в компании «ВТБ Лизинг» заявили, что не имеют отношения к самолетам, которые фигурируют в расследованиях.
2019-12-26T22:30:00+03:00
2019-12-26T22:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 26 декабря 2019
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