Галина Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Это сообщил ТАСС актер Сергей Гармаш. Галина Волчек скончалась сегодня в больнице. Народной артистке СССР и художественному руководителю театра «Современник» было 86 лет.
2019-12-26T22:30:00+03:00
2019-12-26T22:30:49+03:00
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22:30, 26 декабря 2019
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