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22:04, 26 декабря 2019

Предполагаемая дочь президента Путина Катерина Тихонова вошла в состав совета по физкультуре при правительстве

Он будет заниматься господдержкой спорта, а также выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам в этой области.

Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, в котором, согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, почти 30 человек. Известно, что она профессионально занималась спортивным рок-н-роллом и несколько лет назад была председателем Всероссийской конфедерации рок-н-ролла. В списке членов совета Тихонова представлена как гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Агентства Reuters и Bloomberg называли Тихонову дочерью президента Владимира Путина. Сам глава государства никогда не подтверждал но и не опровергал свое родство с ней, он также уклонился от ответа на прямой вопрос во время большой пресс-конференции — журналиста BBC спросила президента, когда президент подтвердит, что Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.

В состав совета также вошли министр спорта Павел Колобков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, губернатор Приморья Олег Кожемяко и дочь министра обороны Ксения Шойгу.



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