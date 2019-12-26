Предполагаемая дочь президента Путина Катерина Тихонова вошла в состав совета по физкультуре при правительстве

Он будет заниматься господдержкой спорта, а также выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам в этой области.

Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, в котором, согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, почти 30 человек. Известно, что она профессионально занималась спортивным рок-н-роллом и несколько лет назад была председателем Всероссийской конфедерации рок-н-ролла. В списке членов совета Тихонова представлена как гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Агентства Reuters и Bloomberg называли Тихонову дочерью президента Владимира Путина. Сам глава государства никогда не подтверждал но и не опровергал свое родство с ней, он также уклонился от ответа на прямой вопрос во время большой пресс-конференции — журналиста BBC спросила президента, когда президент подтвердит, что Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.

В состав совета также вошли министр спорта Павел Колобков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, губернатор Приморья Олег Кожемяко и дочь министра обороны Ксения Шойгу.