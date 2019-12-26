В Москве задержали бывших сотрудников спецназа ФСБ «Альфа» по обвинению в убийствах бизнесменов

По версии следствия, в 2008 году они застрелили коммерсанта и его водителя, а в 2012 – напали на жителя столицы с крупной суммой денег. По словам источника агентства РИА, в домах обвиняемых нашли большое количество огнестрельного оружия и взрывчатки.