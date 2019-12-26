Против главы движения «Курган-Антиуран» Любови Кудряшовой возбудили дело о призывах к терроризму

Об этом сообщает информагентство URA.Ru со ссылкой на региональное управление ФСБ. Поводом стали публикации в соцсети ВКонтакте с 2014 по 2016 годы. Движение «Курган-Антиуран» выступает против добычи урана в Зауралье. Кудряшова также участвует за восстановление прав граждан СССР. В марте против нее возбудили дело о призывах к экстремизму.