Против главы движения «Курган-Антиуран» Любови Кудряшовой возбудили дело о призывах к терроризму

Об этом сообщает информагентство URA.Ru со ссылкой на региональное управление ФСБ. Поводом стали публикации в соцсети ВКонтакте с 2014 по 2016 годы. Движение «Курган-Антиуран» выступает против добычи урана в Зауралье. Кудряшова также участвует за восстановление прав граждан СССР. В марте против нее возбудили дело о призывах к экстремизму.
2019-12-26T21:31:00+03:00
2019-12-26T21:32:04+03:00
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21:31, 26 декабря 2019
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