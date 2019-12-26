ФБК утверждает, что нашел владельца частных самолетов, которыми пользовались С.Медведева, Наиля Аскер-Заде и патриарх

ФБК утверждает, что нашел владельца частных самолетов, которыми пользовались Светлана Медведева, телеведущая Наиля Аскер-Заде и патриарх Кирилл. В госбанке ВТБ после предыдущих расследований Алексея Навального от них открестились. В новом расследовании говорится, что этими бизнес-джетами управляет компания Skyline Aviation, владелец которой Олег Гуров возглавляет также компанию «Бизнес-Аэро», совладельцем которой является Александр Воронцов – руководитель аппарата главы ВТБ Андрея Костина. Кто оплачивает аренду самолетов – неизвестно.