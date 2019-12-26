В Москве может появиться памятник Галине Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» и народная артистка СССР скончалась сегодня в возрасте 86 лет. Власти Москвы поддержат инициативу об увековечивании в столице ее памяти, если такая идея поступит, — сказал ТАСС глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Он отметил, что Галина Волчек – великий творческий человек и гражданин, и она обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила — она достойна большего, — добавил депутат.
2019-12-26T21:30:00+03:00
2019-12-26T21:30:49+03:00
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21:30, 26 декабря 2019
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