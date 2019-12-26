Специальный корреспондент «Новой газеты» Юлия Полухина стала свидетелем по делу героев своих публикаций

У нее изъяли все гаджеты, в том числе личный телефон. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. В интервью «Эху» она ранее отметила, что Юлию Полухину доставили в СК и допрашивали без адвоката, поэтому «Новая газета» рассматривает возможность обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов. С обыском к матери двух детей пришли рано утром. В СК сообщили, что это связано с делом преступного сообщества под сокращенным названием Е.Н.О.Т. По данным СМИ, организацию создали сотрудники ФСБ. В нее входили люди с опытом боевых действий в Донбассе.
2019-12-26T21:02:00+03:00
2019-12-26T21:02:34+03:00
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21:02, 26 декабря 2019
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