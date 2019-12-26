Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда

Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца. Как отмечает агентство Bloomberg, это может стать тестом для китайских властей, которые пообещали усилить защиту прав на интеллектуальную собственность.
2019-12-26T20:32:00+03:00
2019-12-26T20:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 26 декабря 2019
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