Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина, вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту

Членом этого совета стала также дочь министра обороны Ксения Шойгу. Документ опубликован на сайте Белого дома, где говорится, что цель совета – обеспечить выработку согласованных решений по общественно-значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области физкультуры и массового спорта.