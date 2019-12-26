Двух бывших офицеров «Альфа» спецназа ФСБ задержали в Москве по делу об убийствах

Им предъявлены обвинения, — сообщает источник РИА. По данным следствия, преступную деятельность подозреваемые начали вести после увольнения. Их подозревают в убийстве бизнесмена и его водителя в 2008-ом году и в убийстве в 2012-ом году мужчины, у которого была крупная сумма денег.