Галина Волчек умерла на 87-м году жизни

Это сообщили «Интерфаксу» представители театра «Современник».

С 1972 года Галина Волчек была главным режиссёром театра «Современник», с 1989 года — его художественным руководителем. Актриса снялась в таких фильмах как «Берегись автомобиля», «Дон Кихот», «Король Лир», «Осенний марафон» и многих других.

«Она была прекрасным наставником и другом», — сказала «Эху» актриса театра Чулпан Хаматова.

Информации о дате похорон пока нет.

24 декабря в СМИ появилась информация о госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу.