В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку

Бывшие жители города, которые покинули его 33 года назад, украсили дерево игрушками и детскими фотографиями, — сообщает украинский телеканал ZIK. Летом президент страны Владимир Зеленский снял запрет на посещение зоны отчуждения. Покинутый город Припять находится в трех километрах от Чернобыльской АЭС, где в 1986-ом году произошел взрыв. До аварии в Припяти жили почти 50 тысяч человек.