Телеканалы «Пятница» и «Спас» получат из бюджета свыше миллиарда рублей каждый

Чиновники согласовали господдержку каналам так называемого второго цифрового мультиплекса, — сообщает РБК. Это субсидия на распространение сигнала в малонаселенных пунктах. Из десяти вещателей «Спас» и «Пятница» получили максимальные суммы; наименьшая субсидия – 684 миллиона рублей – предоставлена МузТВ.