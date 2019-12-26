В Липецкой области перевернулся пассажирский автобус

По предварительным данным, погибли 2 человека, 15 пострадали, — сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу. В МЧС сказали, что автобус ехал из Москвы в Тбилиси. Авария произошла на трассе М-4 «Дон», обстоятельства выясняются.