Генпрокуратура по некоторым сведениям отказалась отправлять в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, однако, сторона защиты документы пока не получила, — сказал «Эху» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

«Мы пока официальной позиции прокуратуры не получили. И постановления пока у нас нет на руках. Дело пока еще находится в прокуратуре», — сказал он.

По словам адвоката А.Паршина, на данный момент известно только то, что продление меры пресечения в виде запрета покидать место жительства с 21.00 часа до 7 утра продлеваться не будет.

«Все остальные запреты — на общение, на пользование телефоном, интернетом, общение со СМИ — они остаются. Мы подали ходатайство об изменении меры пресечения, и снятии ряда запретов. Вот ждем решения по этим ходатайствам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура, по некоторым данным, отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, по сведениям газеты «Коммерсантъ», в ведомстве сочли, что в документах есть серьезные нарушения.

«Это говорит о том, что там есть какие-то нарушения, которые будут изложены в постановлении генеральной прокуратуры. Если только сама Генпрокуратура не обозначит эти нарушения в каком-нибудь пресс-релизе.

Официальных документов мы пока не видели. И как только увидим, будет понятно, почему это произошло», — прокомментировал адвокат.

Сторона защиты считает, что сестры совершили убийство в порядке самообороны. Адвокаты подчеркивают, что их отец годами их унижал, избивал и насиловал.