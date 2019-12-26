На могиле музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, обгорели деревянный крест и ограда

Видео с Пятницкого кладбища в Москве опубликовала в своем Инстаграме мать рэпера Ирина Толмацкая. СМИ предполагают, что огонь вспыхнул от сигареты или свечки. На могиле много цветов. Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Причиной смерти эксперты назвали острую сердечную недостаточность. Децлу было 35.