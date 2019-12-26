В столице Черногории перекрыли улицы рядом с парламентом из-за протестов против закона о вероисповедании

Сторонники оппозиционной партии «Демократический фонд», совместно с представителями духовенства, заявили, что совершают молебен, которые не требует согласования. К зданию парламента полиция их не пустила. Инициатором спорного закона выступила Демократическая партия социалистов, к которой принадлежит президент страны Мило Джуканович. В Сербской православной церкви считают, что после принятия этого закона, ее собственность будет изъята и передана в ведение Черногорской церкви.