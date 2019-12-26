Rambler подал в Мосгорсуд иск против телеканала «Матч-ТВ»

Холдинг хочет добиться прекращения распространения фрагментов матчей английской премьер-лиги. Речь идет о так называемых хайлайтах. Это сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что «Матч-ТВ» сам удалил пиратский контент, поэтому блокировка ему не грозит.