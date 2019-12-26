Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным призвал освободить осужденную в России израильтянку Нааму Иссасхар

Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал освободить осужденную в России израильтянку Нааму Иссасхар. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. На сайте Кремля информации об этом нет. Там говорится лишь, что лидеры двух странобсудили актуальные темы региональной повестки и вопросы двусторонних отношений. Наама Иссасхар была приговорена в Росси к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. У 25-летней девушки в сумке нашли 9 граммов гашиша. Ее задержали в апреле в транзитной зоне Шереметьево, когда она летела из Индии на родину. Израильские СМИ ранее предположили, что Иссасхар задержали для последующего обмена на задержанного в Израиле предполагаемого хакера Алексея Буркова. Он был выдан США, где обвиняется в мошенничестве с кредитными картами.