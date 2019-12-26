Останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко выловили из реки Мойка в Петербурге

Профессор СПбГУ Олег Соколов признался, что в ноябре убил и расчленил девушку.

Останки Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. Об этом пишет телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Адвокат, представляющий интересы матери погибшей, сообщил изданию «Фонтанка ру», что экспертизу еще не провели, но предположительно это части тела Ещенко. Водолазы извлекли из Мойки ноги. Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. Затем ученый собирался покончить с собой у Петропавловского собора в костюме Наполеона. Соколов остается под арестом до будущей весны. Он говорит, что раскаивается, хочет написать несколько книг и покончить жизнь самоубийством. Мать погибшей не верит в раскаяние Соколова.

Сейчас Олег Соколов находится на принудительной психолого-психиатрической экспертизе.