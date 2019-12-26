Журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса

Он прошел без адвокатов. «Новая газета» намерена подать жалобу на полицейских, — сообщила «Эху» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Надежда Прусенкова отметила, что силовики пришли с обыском к Юлии Полухиной, матери двух детей, сегодня рано утром. Потом ее увезли на допрос. В СК заявили, что в доме журналистки могли быть документы и электронные носители, связанные с делом преступного сообщества «Единые народные общинные товарищества», также известное как «ЧВК Е.Н.О.Т». Юлия Полухина ранее писала о деятельности этой организации. По данным следствия, ее создали сотрудники ФСБ.