Генпрокуратура, по некоторым данным, отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

По сведениям газеты «Коммерсантъ», в ведомстве сочли, что в документах есть серьезные нарушения. Трех сестер обвиняют в убийстве отца. Младшая на момент преступления была несовершеннолетней и признана экспертами невменяемой. Сторона защиты считает, что сестры защищали себя, поскольку, по данным адвокатов, отец их годами насиловал.
2019-12-26T19:00:00+03:00
2019-12-26T19:01:34+03:00
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19:00, 26 декабря 2019
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