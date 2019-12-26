Генпрокуратура, по некоторым данным, отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

По сведениям газеты «Коммерсантъ», в ведомстве сочли, что в документах есть серьезные нарушения. Трех сестер обвиняют в убийстве отца. Младшая на момент преступления была несовершеннолетней и признана экспертами невменяемой. Сторона защиты считает, что сестры защищали себя, поскольку, по данным адвокатов, отец их годами насиловал.