В Североморске во время утренника в детском саду умер мужчина в костюме Деда Мороза

Ему был 51 год, — сообщили Интерфаксу в управлении СК по Мурманской области. По словам очевидцев, это произошло во время раздачи подарков, но дети не успели понять, что произошло. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
2019-12-26T18:32:00+03:00
2019-12-26T18:32:15+03:00
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18:32, 26 декабря 2019
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