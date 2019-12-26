В Минске на 15 суток арестован организатор протестов против интеграции с Россией

Политик Павел Северинец также оштрафован на сумму, эквивалентную 600 долларов, — сообщает Интерфакс со ссылкой на правозащитный центр «Весна». 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска прошли акции против дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Мероприятия были не согласованы, при этом прошли без задержаний.
2019-12-26T18:31:00+03:00
2019-12-26T18:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 26 декабря 2019
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