Глава единороссов в Переславле-Залесском Валерий Астраханцев ушел в отставку после убийства местного жителя

Партийный функционер подтвердил это ТАСС. Ранее был задержан глава фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Корнилов. По версии следствия, он задушил 60-летнего собутыльника. Корнилова выгнали из партии и лишили депутатских полномочий.