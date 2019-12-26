В Красноярске стартовал Чемпионат России по фигурному катанию

Короткая программа мужчин оказалась богатой на сенсации.

По сравнению с прошлым сезоном мужское одиночное катание заметно осиротело. Завершил карьеру четырехкратный чемпион страны Максим Ковтун. А серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда пока не выступает по медицинским показаниям.

В их отсутствии главными претендентами на победу считались Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Сумевшие в новом сезоне пробиться в финал гран-При в Турине. Однако исполнить чисто свои композиции ни тому, ни другому сегодня не удалось. В итоге фавориты по итогам короткого проката не смогли попасть даже в первую тройку.

Лучший же результат сегодня показал Макар Игнатов из Санкт Петербурга. 19-летний фигурист сумел перекрыть свой личный рекорд в короткой программе, набрав весьма солидные, и не менее изящные 88,88 балла.

Напомним, что практически весь прошлый сезон Игнатов пропустил из-за травмы ноги. И несколько выпал из поля зрения фанатов и специалистов. Однако сегодня сполна подтвердил свои амбиции. Впрочем, менее балла ему уступают еще два представителя питерской школы фигурного катания — Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Произвольную программу мужчины исполнят завтра.

Напомним, что по итогам Чемпионата России будет сформирована сборная команда на Чемпионат Европы. Который пройдет в Австрии в конце января.