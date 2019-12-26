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18:25, 26 декабря 2019

У Роскино, которое занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, сменится руководство

Екатерина Мцитуридзе покидает пост главы этой организации, — сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Президент фонда Академии российского телевидения Александр Акопов в интервью РБК заметил, что от Роскино требуется другой формат работы.

Мцитуридз рассказывала, что у российского кино есть хороший потенциал, но людям трудно пробиться в индустрию.
Кто займет пост главы Роскино, пока неизвестно. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что это может быть Евгения Маркова, которая является директором по связям с индустрией компании «Экспо контент». Ранее она работала, в частности, в дочерних структурах РЖД и Банка России.



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