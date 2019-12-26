«Вашингтон Пост»: Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику информационной войны против России

По данным газеты «Вашингтон Пост», это необходимо, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы, которые пройдут в США в 2020-м году. Не исключено, что руководители российских служб безопасности, военные, а также бизнесмены будут получать сообщения с предупреждением. Американские военные также рассматривают возможность дезинформации, которая может внести разлад в работу российского руководства. В Пентагоне от официальных комментариев воздерживаются.
2019-12-26T18:22:00+03:00
2019-12-26T18:23:03+03:00
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18:22, 26 декабря 2019
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