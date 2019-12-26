«Вашингтон Пост»: Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику информационной войны против России

По данным газеты «Вашингтон Пост», это необходимо, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы, которые пройдут в США в 2020-м году. Не исключено, что руководители российских служб безопасности, военные, а также бизнесмены будут получать сообщения с предупреждением. Американские военные также рассматривают возможность дезинформации, которая может внести разлад в работу российского руководства. В Пентагоне от официальных комментариев воздерживаются.